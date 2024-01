L’evento al centro anziani

‘Natale al Borgo’, domani alle 16 presso il Centro anziani di Grottazzolina l’iniziativa ‘Giochiamo Insieme’. L’idea è nata con l’intento di fare incontrare le varie generazioni del paese favorendo il confronto e lo scambio di idee, in questo modo si possono mantenere vive le tradizioni coltivare la socialità. Il programma è stato allestito grazie all’impegno e collaborazione del Centro anziani e della Biblioteca comunale, si svolgeranno una serie di giochi di tavolo, che metteranno di fronte nonni, figli e nipoti, che potranno giocare sfidarsi e divertirsi il tutto con animazione e intrattenimento. Un modo semplice per far incontrare le varie anime del paese accrescendo lo spirito di coesione sociale che si rivela utile anche nell’organizzazione delle manifestazioni estive.

a.c.