Liberazione, si ricordano. Bassi e Mengoni

Per la celebrazione del 25 aprile, nel 79esimo anniversario della liberazione italiana dall’occupazione nazifascista, quest’anno l’amministrazione ha pensato di ricordare "due giovani tragicamente uccisi a Montegranaro in un periodo drammatico della storia nazionale" afferma il sindaco Endrio Ubaldi. Stamattina dopo la celebrazione della Santa Messa (ore 10), in via Enzo Bassi (a ridosso del palazzo comunale) sarà apposta "una targa bella e significativa realizzata dall’artista locale, Paola Iannucci, a perenne ricordo del nostro concittadino Enzo Bassi e del civitanovese Angelo Mengoni, ucciso sotto la scalinata del Comune". Per conoscere più da vicino e dare giusta memoria degli eventi che li hanno visti tragicamente protagonisti, alle 11,30, nella sala consiliare, dopo i saluti istituzionali, interverranno lo storico locale, Daniele Malvestiti, l’assessore Beverati e la consigliera Strappa.