Liberi nel vento e tanti successi. Prima giornata per le regate

Prima giornata di regate del Campionato Liberi nel Vento aperto alle imbarcazioni delle classie 2.4mR ed Hansa 303. Prima della regata il circolo velico ha relazionato sui risultati positivi che i propri atleti hanno ottenuto, in vari campi di regata d’Italia. Ben otto equipaggi a podio, due vittorie, due secondi posti e quattro terzi posti nelle regate, sia della classe 2.4mR che Hansa 303, che sono state organizzate ad Andora, Palermo, Marsala, Jesolo, Brindisi e Desenzano. Con tutti i trofei vinti in bella mostra presenti il direttore del Marina di Porto San Giorgio, il presidente della Fondazione Carifermo, l’amministratrice della Sace Components – Marine Cork, Gloria Capriotti, gli assessori Fabio Senzacqua e Carlotta Lanciotti e l’assessore di Fermo Mirco Giampieri. Dopo il momento di incontro, tutti in acqua gli atleti delle varie classi veliche: nove timonieri della classe 2.4mR e sei di Hansa 303 categoria doppio Prossimi appuntamenti: domani partenza della Regata Quattro Porti in ricordo dell’amico Andrea Patacca, l’1 e il 2 giugno, Vela Day FIV, giornate di promozione dell’attività sportiva e sociale della Liberi nel Vento.