’Liberi nel vento’ in mare,. Mariani e Curzi difendono i colori Giancarlo Mariani e Giorgio Curzi di Liberi nel Vento partecipano alla Regata Nazionale 2.4mR a Dervio. Successo per il Vela Day a Porto San Giorgio, con corsi vela e prossima Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Sandro Ricci. Momento culturale in ricordo di Gennaro Aletta in programma il 29 giugno.