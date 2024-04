Lido di Fermo, bambino salvato in mare

Lido di Fermo, 23 agosto 2017 - Nuovo intervento positivamente portato a termine questo pomeriggio al Lido di Fermo dai bagnini del servizio di salvataggio della cooperativa Delta Confcommercio Marche centrali. Poco prima delle ore 16 presso lo chalet Muana Loa un bimbo di 5 anni è entrato in acqua per raggiungere il padre e i fratelli che con un materassino stavano andando verso gli scogli.

Ma, arrivato ad una quarantina di metri dal bagnasciuga, non toccando più ha incominciato ad agitarsi e ad andare sotto. A poco infatti gli servivano i braccioli che indossava. Lo ha visto il bagnino Lapo Cozzi il quale in pochi secondi lo ha raggiunto con il pattino. Lo ha preso e condotto a riva, sano e salvo. Aveva solo bevuto un po', era vigile e cosciente, ma stravolto dalla paura. Pur sembrando non avesse riportato danni è stato allertato il 118, che è arrivato con sollecitudine, e il medico di servizio lo ha sottoposto ad un'accurata visita.