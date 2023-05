Lido Tre Archi Espulso marocchino

Era clandestino e era anche uno dei personaggi di spicco dello spaccio lungo la costa fermana. Si tratta di un marocchino finito nella rete della polizia che ha immediatamente emesso un provvedimento di espulsione. L’operazione è il frutto della continua sorveglianza, 24 ore su 24, di Lido Tre Archi, quartiere in cui il nordafricano gravitava. Continuano senza sosta i controlli interforze con polizia, Reparto prevenzione crimine di Pescara, carabinieri e Guardia di Finanza, disposti dal questore a Lido Tre Archi. Dall’inizio dell’anno tanti sono stati i controlli straordinari del territorio disposti nel quartiere, con sequestri di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, proposte di misure di prevenzione, appartamenti occupati abusivamente messi in sicurezza e arresti di malviventi. Operazioni ad ’alto impatto’ che hanno consentito alla questura, insieme con le altre forze di polizia presenti sul territorio e sotto il coordinamento della prefettura, di elaborare strategie di prevenzione e contrasto volte ad elevare gli standard di sicurezza di ogni cittadino garantendo oltre ai controlli straordinari del territorio effettuati più volte nell’arco di una settimana, anche servizi quotidiani di vigilanza fissa nel quartiere di Lido Tre Archi, soprattutto nelle ore serali. Le continue attività di controllo hanno consentito ai poliziotti di far finire nella rete uno dei capo clan del quartiere, con l’immediata emissione di un provvedimento di espulsione del prefetto. L’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti, è considerato uno dei personaggi di spicco dei clan che gestiscono le attività di traffico di stupefacenti a Lido Tre Archi. A bloccarlo sono stati gli agenti della squadra volanti della questura che, dopo averlo identificato, lo hanno portato in Questura per le operazioni di rito e poi trasferito al Centro per il rimpatrio.

fab. cast.