Lilli Maggi e le bugie di Pinocchio

Chi non ha mai pensato a cosa è accaduto a Pinocchio, una volta diventato bambino dopo le mille peripezie narrate da Collodi? Per scoprire se il burattino di legno più famoso del mondo ‘ha appeso le bugie al chiodo’, l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18, a Fermo, nell’ex chiesa San Filippo Neri in corso Cavour 72 dove la scrittrice Lilli Maggi presenterà il suo primo romanzo ‘Dalle Bugie alla Verità’. "Sono felice di essere qui perché molto legata alle Marche - ha dichiarato l’autrice che vive a Bari ma è nata a Falconara - dopo diverse raccolte di poesie, ho voluto cimentarmi con la prosa raccontando le avventure del più grande bugiardo di tutti i tempi. Rapimenti, droga, morti violente ed esperienze extra sensoriali fino al confronto esseri provenienti da un altro pianeta".