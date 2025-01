Lite degenera dal barbiere: uomo ferito a coltellate

Fermo, 5 gennaio 2025 – Prima l’attesa, che secondo il cliente sarebbe stata troppo lunga, poi il servizio non considerato soddisfacente e infine la rissa a colpi di coltello e rasoio finita nel sangue. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri dal barbiere e tra i feriti c’è anche un fermano di 45 anni che, intervenuto per sedare gli animi, ha rimediato un fendente che lo ha fatto finire in ospedale. Il drammatico episodio si è consumato nella periferia di Roma dove il 45enne si era recato per trascorrere le feste insieme alla famiglia a casa di alcuni parenti del luogo.

L’uomo, nella mattinata, ha deciso di raggiungere una barbieria del posto e, mentre stava attendendo il suo turno, ha assistito alla lite tra un dipendente dell’esercizio e il cliente, insoddisfatto per l’attesa troppo lunga, a suo dire, e per il servizio offerto in quel negozio dove si era recato per farsi la barba. Un diverbio tra cliente e barbiere, che si è trasformato in pochi attimi in una lite con l’intervento di un terzo uomo, fino ad arrivare alla rissa e ai fendenti. Quindi il tentativo del fermano di riportare la calma finito male per lui.

Il bilancio alla fine è stato di tre persone trasportate in ospedale, due con diverse ferite da arma da taglio al volto e al collo e il 45enne colpito da una coltellata. Sul posto, allertati da un passante che ha assistito al fatto di sangue, sono immediatamente intervenuti i carabinieri che, a stretto giro di posta, hanno individuato le tre persone coinvolte nello scontro. Le prime indagini dei militari dell’Arma, supportate dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte sul luogo della rissa, hanno consentito di sottoporre a sequestro anche una lama insanguinata dopo essere stata occultata in un tombino. Raccolti i gravi elementi indiziari, d’intesa con la Procura della Repubblica, i tre protagonisti del fatto di sangue sono stati arrestati per rissa gravata e messi a disposizione della competente autorità giudiziaria per la successiva udienza di convalida. La ricostruzione degli investigatori ha escluso eventuali vendette personali legati a precedenti ruggini, confermando che alla base del violento episodio ci sarebbero solo la lunga attesa e quella rasatura fatta male. Totalmente estraneo ai fatti il 45enne di Fermo, che ha avuto solo la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’uomo in ogni caso, nonostante il fendente subito, non corre pericolo di vita.