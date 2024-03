ll laboratorio invernale per gli alunni dell’Isc Bacci

Ancora una volta il Laboratorio invernale proposto agli alunni dell’Isc Bacci, si è confermato una esperienza formativa, ricreativa, di aggregazione e di grande valore educativo per i 110 ragazzini che, nei giorni scorsi, hanno partecipato al soggiorno a Gressoney, in Valle d’Aosta. Gli alunni sono stati accompagnati da docenti, dalla dirigente scolastica Teresa Santagata, oltre che da diversi genitori che hanno approfittato dell’occasione per una sorta di vacanza, per un totale di 300 partecipanti. E’ stata una settimana vissuta tra lezioni di sci di istruttori certificati, passeggiate e tanti momenti di svago, iniziata con una sosta imprevista di una nottata a Torino a causa delle condizioni meteo difficili, gestita senza particolari difficoltà e senza turbamenti per i ragazzini.

La permanenza a Gressoney è stata unanimamente giudicata più che positiva, riconfermando così il Laboratorio invernale come una delle proposte di maggiore appeal tra quelle previste nell’offerta formativa dell’Isc elpidiense.

m.c.