Lo spettacolo ’Non ti conosco più’. Incasso devoluto a Psiche 2000

Divertirsi per una buona causa: sabato alle 21.15 al teatro comunale di Porto San Giorgio si terrà la commedia brillante dal titolo "Non ti conosco più", il cui incasso andrà interamente devoluto a sostegno delle attività di inclusione sociale di Psiche 2000, Associazione di familiari e volontari che si occupa di Salute Mentale nel comprensorio fermano. L’iniziativa di beneficenza è stata fortemente voluta da Graziano Ferroni, regista e presidente della compagnia teatrale Tiaeffe, ed è patrocinata dal comune che ha messo a disposizione la location. "Lo scopo dell’evento è intrattenere strappando un sorriso facendo del bene, spiega Luana Maria Fermani, presidente di Psiche 2000, infatti il ricavato contribuirà alle nostre attività, quali i corsi, attualmente attivi quelli di ping pong, cucina, laboratori creativi, e di ballo, che sono totalmente gratuiti e aperti non solo alle persone che soffrono di una malattia psichica, ma anche ai loro familiari e a chiunque voglia partecipare; gruppi di auto mutuo aiuto per i familiari e le nostre attività di sensibilizzazione sulla Salute Mentale". La rappresentazione di Aldo di Benedetti con la regia di Graziano Ferroni, vede la partecipazione degli attori Mara Branzetti, Ilario Damiani, Adele Leombruni, Pietro Campanella, Catia Durazzi, Annarita della Pietra, Simona Bertin. Il costo del biglietto è di 10 euro, la prevendita si trova presso l’edicola Ines Rossi nel Viale Don Manzoni, Porto San Giorgio.