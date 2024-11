Lo spettacolo più atteso. La Locandiera in dialetto firmata da Saverio Marconi per la prima volta a teatro

’La Locandiera’, nell’inedita versione dialettale fermano-maceratese firmata da Saverio Marconi, approda per la prima volta a teatro. Dopo le fortunate anteprime e il sold out registrato al teatro Vaccaj a Tolentino, ecco la tappa di Montegranaro: appuntamento il 16 novembre, alle ore 21.15, al teatro ’La Perla’. Si tratta della nuova produzione dell’associazione culturale Progetto Musical. Il maestro Saverio Marconi firma l’adattamento e la regia della celebre commedia di Carlo Goldoni; la traduzione in vernacolo è di Manu Latini, che salirà sul palco tra i protagonisti. Il cast è composto da attori marchigiani che vantano varie esperienze, dalla recitazione al canto, in ambito teatrale. Molto curata la scenografia (tre cambi scena, mesi di lavoro), studiata e realizzata per l’occasione. Per Progetto Musical si tratta dell’ennesimo lavoro teatrale curato fin nei minimi dettagli. Dopo Pinocchio, Hercules, Taxi a due piazze, Io Resto qui, Radice di due, Lear, tre edizioni del Festival Bat, quattro edizioni del Festival Storie (oltre cento spettacoli proposti in dieci anni), Progetto Musical torna sulle tavole dei teatri con i propri attori per la prima volta guidati da Saverio Marconi, il cui mezzo secolo di carriera non ha certo bisogno di presentazioni. "Con il vice sindaco con delega alla cultura Monia Marinozzi abbiamo voluto fortemente questo spettacolo, che ci è stato proposto da Maja Matic – sottolinea il sindaco Endrio Ubaldi –. Sarà l’anteprima della nostra stagione teatrale le cui premesse sono ottime: ‘La Locandiera’ è uno spettacolo fuori abbonamento. Saverio Marconi firma la regia ed è per noi un grande onore avere in cartellone il maestro Marconi e Progetto Musical".

Così Manu Latini: "Spettacolo molto divertente, ambientato negli anni Sessanta. Abbiamo tratto ispirazione dalla gente che si incontra nei bar e nella nostra vita. Condividere questo lavoro con il regista per eccellenza Saverio Marconi è per tutti noi una grande opportunità, una grande palestra di vita oltreché di spettacolo. Per la consulenza della traduzione in dialetto abbiamo avuto la collaborazione del linguista prof. Angelo Paci e del prof Marco Pazzelli". Tutto marchigiano il cast: Cinzia Paoletti (Mirandolina), Thomas Tossici (Ing. Sciapigotto), Manu Latini (Conte Arbì), Simone Pompozzi (Marchese), Simone Rossetti (Fabrizio), Rachele Morelli (Dejanira), Ombretta Ciucani (Ortensia), Leonardo Scagnoli e Silvia Iacopini (camerieri). Fonica e luci sono affidate ad Alessandro Pianesi di Hypnotica.