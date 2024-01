Lo sport pulito faro per i ragazzi. Torna il ’progetto Renato’

Mattinata all’insegna delle corse di resistenza al campo sportivo nuovo di via D’Annunzio per il Progetto Renato. Gli studenti dell’Isc Nardi e della scuola Borgo Rosselli sono stati impegnati nelle prime gare del nuovo anno, seguiti sugli spalti dagli insegnanti e dai genitori: "Da sempre, sulla scia dell’insegnamento del fondatore Renato Rocchetti, l’Atletica Sangiorgese ha promosso la cultura dello sport per i giovani cercando di accompagnarli nel loro percorso di crescita all’insegna dello spirito e degli ideali dello sport vero e pulito – ha detto prima delle premiazioni il direttore tecnico della società Roberta Del Moro – . Questo impegno si è tradotto, dopo la scomparsa di Rocchetti, in un percorso di collaborazione con l’Isc Nardi. Grazie a Pasquale Del Moro, dal 1993 i ragazzi delle medie si confrontano partecipando con entusiasmo al Progetto Renato".