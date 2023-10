Lotta al dissesto: viabilità su una corsia

Ripristinata la viabilità su una corsia, in direzione via Beni, in via Mannocchi Tornabuoni e proseguono i lavori per bloccare il dissesto di quel tratto. Un cantiere imponente che ha richiesto diversi mesi di chiusura, per gli interventi che vengono eseguiti dalla ditta Adriatica Bitumi e che consistono nell’installazione di una paratia tirantata di pali per stabilizzare il versante, a difesa dell’infrastruttura viaria. Un problema di dissesto che ha ottenuto un finanziamento Pnrr, un’opera necessaria secondo il sindaco Paolo Calcinaro che oggi annuncia la riapertura di parte della carreggiata: "Il dissesto danneggiava strada, recinzioni e strutture presenti e ora verrà bloccato grazie a lavori importanti, per un contributo di un milione e 125 mila euro del Pnrr. Terminato invece, sul fronte della pedonabilità, il lavoro sul marciapiede rimesso a nuovo in via XX Giugno davanti alla struttura penitenziaria, dopo gli interventi di riqualificazione. Il progetto, lungo tutto il tratto di più di 100 metri, ha visto il rifacimento della pavimentazione in porfido, nuovi cordoli. "Quello di XX giugno era un impegno preso e mantenuto da questa amministrazione, aggiunge il sidnaco, e altri riguarderanno Capodarco, Salette, il Crocefisso senza dimenticare quello concluso in via Trieste a Santa Caterina. Tratti che necessitavano di una riqualificazione cui indubbiamente è stato ridato maggior decoro e che rientravano nel Piano delle Opere Pubbliche. Da pochi giorni si è concluso anche il lavoro di asfaltatura in viale Ciccolungo".