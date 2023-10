Lotta allo spaccio di droga. Preso con l’eroina in bocca

Quando si è visto alle strette ha cercato di occultare la droga in bocca, ma quell’atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno recuperato l’involucro e denunciato il pusher per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ accaduto a Porto Sant’Elpidio e nei guai è finito un 21enne tunisino già noto alle forze dell’ordine e in Italia senza fissa dimora. Come detto, il giovane, nel corso del mirato servizio per il contrasto alle attività illecite in materia stupefacenti, alla vista dei militari dell’Arma che si stava accingendo a controllarlo in via Mameli, ha tentato di celare un involucro in cellophane termosaldato ponendolo nella cavità orale, venendo però subito bloccato dai carabinieri. L’oggetto, subito recuperato, è risultato contenere dieci dosi di sostanza stupefacente di tipo eroina. La droga rinvenuta, destinata alla cessione a terzi, è stata sottoposta a sequestro penale. Il denunciato, risultando irregolare su territorio nazionale, è stato invitato a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della questura di Fermo, per regolarizzare la propria posizione. Sempre a Porto Sant’Elpidio i militari dell’Arma hanno segnalato un uomo del posto per possesso di cocaina. Nel mirino dei carabinieri anche Lido Tre Archi dove due giovani sono stati segnalati alle autorità amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti. La cocaina e l’hashish in loro possesso sono stati sequestrati. Sempre a Lido Tre Archi i militari dell’Arma hanno controllato un pregiudicato di 50anni mentre stava passeggiando, trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente tipo cocaina per uso personale. A Montegranaro, una coppia di giovani è stata fermata mentre consumava hashish e marijuana in una fabbrica dismessa. A Rapagnano, un uomo è stato fermato e trovato in possesso di hashish e marijuana. È stato segnalato e denunciato in quanto la sua patente è risultata già sospesa in quanto recidivo. A Monterubbiano, due giovani alla guida di un’auto sono stati trovati in possesso di hashish e il conducente si è visto ritirare la patente di guida.

Fabio Castori