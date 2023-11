Luminarie, lavori in corso per il montaggio

Si stanno montando in città le luminarie per le festività natalizie. Molto probabilmente verranno accese sabato 2 o domenica 3 dicembre. Rispetto all’anno scorso sono state previste altre vie e altre zone su cui allestirle. Ma l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili fa molto affidamento sull’illuminazione che garantiranno gli operatori commerciali, i quali sono stati sollecitati in particolare ad addobbare le vetrine uniformandosi al tema stabilito per il Natale 2023, vale a dire “Il regno del ghiaccio”. Il progetto di approntamento delle luminarie è stato redatto dalla ditta Gruppo Si.gi. srls di Rapagnano, a cui è stato affidato in maniera diretta a seguito di diversi incontri e telefonate con l’assessore competente al commercio e turismo per predisporre l’illuminazione nelle vie e negli ambienti prestabiliti e diverse installazioni luminose per la città, per un importo di spesa pari a 31.842 euro Iva compresa. Il progetto riguarderà le seguenti vie: Oberdan, Verdi, Gentili, Simonetti, Giordano Bruno, Mazzini, Petrarca, i viali: Don Minzoni, Buozzi, Cavallotti e dei Pini, piazza del teatro e tensostruttura in piazza Matteotti. Le installazioni posizionate a terra saranno: Igloo gigante 3D con passaggio pedonale (3x3x6 mt); Igloo + orso a terra (1,5x2,2x0,7 mt); Arcata 3D (5,5x6,5 mt); Stella 3D (3x3x3 mt).