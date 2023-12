Luminarie, renne e vischio: il via ufficiale al Natale

E’ stato un 8 dicembre pieno di luci quello di Porto Sant’Elpidio, pieno di giochi e di regali per i più piccoli a Sant’Elpidio a Mare e, in entrambi i casi, è stata l’apertura ufficiale delle feste natalizie. Nella città costiera, il sindaco Massimiliano Ciarpella e la giunta al completo hanno tagliato il nastro che segnava, simbolicamente, l’accensione delle luminarie e, su tutti, il maestoso albero di Natale realizzato in Piazza Garibaldi. Lo ha fatto circondato da tanta gente che, dopo aver ammirato l’allestimento luminoso della piazza principale della città, ha assistito all’esibizione del violinista Valentino Alessandrini, si è avventurata tra le casette di legno in cui è stato realizzato il classico mercatino di Natale; ha scelto di divertirsi sulla grande pista di ghiaccio o di restarsene a guardare chi pattinava, a partire dalla campioncina Giulia Presti che l’ha inaugurata. In molti hanno assistito anche alla consegna di 80 giochi musicali Bontempi che saranno distribuiti ad altrettanti bambini seguendo le indicazioni di servizi sociali e associazioni di volontariato. Un pomeriggio in pieno clima natalizio, anche grazie a Babbo Natale (anche nella versione femminile) nella sua casetta e agli elfi. A Sant’Elpidio a Mare, anche quest’anno, il Christmas Kids è stato promosso dall’associazione Nestore, col patrocinio del Comune e, in una Piazza Matteotti addobbata e illuminata a festa, come è ormai tradizione, si sono ritrovati in tanti, soprattutto bambini che si sono divertiti con il grande Olaf e con Babbo Natale che ha consegnato a tutti splendidi regali, per un bellissimo e gioioso pomeriggio. Sempre in centro storico, sono stati inaugurati il sempre suggestivo presepe artistico permanente (via Boccette) e la mostra di presepi realizzati da Giacomo Rosetti (sede Contrada San Giovanni).