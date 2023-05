L’Urbani al festival delle tradizioni

Dopo la tappa vissuta a Porto Sant’Elpidio e organizzata dal polo scolastico Carlo Urbani, il progetto Erasmus + KA, Festival delle tradizioni, ha avuto il suo epilogo in Croazia dove nei giorni scorsi si è concluso il ciclo biennale di percorsi itineranti divulgativi delle tipicità dei Paesi aderenti. E, ovviamente, a Pola era presente anche una delegazione dell’Urbani (8 studenti e 4 docenti delle classi terminali dell’indirizzo alberghiero di Porto e Sant’Elpidio a Mare) che ha preso parte agli itinerari preparati dall’istituto superiore della città croata per i partners italiani, tedeschi, romeni, sloveni e cechi, accogliendoli nella città in cui il progetto ha avuto inizio nel 2021, accompagnandoli alla scoperta dei territori croati e delle loro peculiarità. Alla presentazione del patrimonio culturale dei 6 Paesi partner, gli studenti hanno potuto rappresentare la propria terra oltre i confini nazionali, nel corso di un evento aperto al pubblico.