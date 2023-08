Macchini e Macchiati padroni di casa "Ecco gli azzurri della ginnastica"

I fermani Carlo Macchini, Mario Macchiati li conosciamo bene; così pure Matteo Levantesi di Macerata, Lorenzo Casali di Ancona e ancora Yumin Abbadini, Marco Lodadio, Nicola Bartolini, Nicolò Mozzato, Salvatore Maresca. Sono i ginnasti della Nazionale Italiana che dal 15 agosto, sotto la supervisione dell’allenatore Marco Fortuna e dei suoi collaboratori, si allenano presso il centro federale ‘Appoggetti’ di via Leti in vista dei Campionati Mondiali ad Anversa, qualificanti per le Olimpiadi di Parigi 2024. "Questa è casa vostra- ha detto il sindaco Paolo Calcinaro nel salutarli- quando si è a casa, il rischio è che ciò che si fa diventi abitudine, invece per noi avere la Nazionale è sempre un orgoglio tanto più quando i risultati sono entusiasmanti come nel vostro caso. Per rendere la ‘casa’ ancora più confortevole, l’abbiamo dotata di climatizzazione ed efficientamento energetico. Il personale augurio, e quello di una città intera, è disputare un buon mondiale". Alla presenza anche del consigliere comunale nonchè ex ginnasta Luigi Acito, Paola Trastullo e Marco Mercanti del Consorzio Ginnastica del Fermano e di Luigi Peroli, collaboratore dell’Accademia della FGI, l’assessore allo sport Alberto Scarfini ha sottolineato "In queste settimane, la palestra cittadina è stata il centro sportivo degli italiani appassionati di ginnastica: portate il nome di Fermo in giro per l’Italia e nel mondo".

Venerdì partiranno alla volta di Padova dove saranno impegnati con i Campionati Assoluti; poi, la squadra selezionata (5+1) si riunirà a Milano per un ultimo allenamento collegiale prima di raggiungere la citta belga dove, dal 30 settembre all’8 ottobre, si svolgeranno i Mondiali di qualificazione a squadre: "Sono 40 anni che la ginnastica italiana si allena nella sede estiva a Fermo- ha sottolineato il direttore tecnico professor Giuseppe Cocciaro- ci stiamo preparando così come fatto per ottenere la storica prima medaglia d’oro a squadre per l’Italia agli ultimi Europei in Turchia, lo scorso aprile. A parte la paura dell’infortunio che è sempre dietro l’angolo, i ragazzi stanno bene".

Cristian, Yuri, Francesco, Lorenzo e Giulio, i ragazzini che si allenano nei momenti in cui la palestra è disponibile, entrano alla spicciolata e guardano con ammirazione ai campioni tra cui Carlo Macchini che, da uno dei più anziani del gruppo (classe ’96, ndr), con saggezza conclude: "Ci siamo allenati 6-7 ore al giorno pure a Ferragosto. Soltanto 12 squadre otterranno la qualificazione: agli ultimi mondiali abbiamo fatto quarti ma a quelli di qualificazione per Tokyo ’20-‘21arrivammo 13esimi. Ognuno cerca di dare il suo, qualche volta saltano i nervi ma è naturale: la tensione sale quando in ballo c’è un’olimpiade’.

Gaia Capponi