Malaccari in dubbio, out Santi

La squadra di Mosconi è partita verso Alessandria nel pomeriggio, dopo la rifinitura. Pernottamento in città per arrivare carichi e riposati alla partita. Tutte le altre gare giocheranno in contemporanea, sia oggi che nell’ultima gara di campionato in programma per il 28 aprile. Per quanto riguarda la formazione, in porta confermato come sempre Borghetto. Il tridente difensivo sarà formato da Spedalieri, Fort e Heinz: prova sontuosa dell’altoatesino contro la Lucchese. Non ce l’ha fatta Pietro Santi. Il centrale era uscito anzitempo durante l’ultima partita per una botta alla caviglia. In settimana ha svolto solamente le terapie per recuperare e il difensore non è partito per il Piemonte. Problemi anche per Malaccari, pedina fondamentale di Mosconi. L’ex capitano del Brindisi in settimana si è allenato a parte, ma è stato comunque inserito nella lista dei convocati. Nelle ultime ore si deciderà se riuscirà a scendere in campo dal 1’ minuto. Al momento è in vantaggio l’ipotesi del riposo per sfruttarlo a partita in corso. Come lui Petrungaro, entrato bene dalla panchina contro la Lucchese. Quindi a destra dovrebbe esserci Niang, eroe della scorsa gara, e a sinistra Carosso. In mezzo confermato il solito centrocampo composta da Scorza, Giandonato e Misuraca. Anche in attacco non si cambia con il tandem Paponi-Sorrentino, e Giovinco pronto a entrare. Mosconi potrà disporre anche di un’arma non indifferente, ovvero Alessandro Eleuteri. ancora tra i convocati dopo esserci tornato nello scorso weekend, per l’esterno potrebbe esserci uno spezzone a partita in corso.

fi. ro.