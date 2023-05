Malore fatale Trovato morto in casa a 79 anni

Quando non l’hanno visto uscire da casa come faceva di solito nelle belle giornate, i vicini si sono preoccupati ed hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo, ma per lui ormai non c’era nulla da fare. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di ieri, quando un fermano di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in contrada San Girolamo. Una volta all’interno i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Sul posto, allertate come da prassi, anche due pattuglie della polizia. Gli agenti si sono limitati a constatare la morte del 79enne che il medico del 118 ha attribuito a cause naturali. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che aveva problemi di cuore, sarebbe stato oggetto di un infarto che non gli ha lasciato scampo.