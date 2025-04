Marcattili: "Commercio in controtendenza, aperte sei attività"

Quando con il termine controtendenza si indica l’andamento di un’attività, che vira dal negativo al positivo è giusto che ne manifesti soddisfazione chi vi ha contribuito. Il riferimento è all’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, che sta facendo l’impossibile per supportare il commercio, che è la base dell’economia cittadina, pubblicizzandolo sempre ed ovunque ed animando la città con delle manifestazioni di accoglienza per attrarre potenziali clienti. Sembra proprio che abbia conseguito dei buoni risultati: "Nonostante l’insistente crisi del commercio caratterizzata dal marcato aumento delle chiusure e da limitate aperture – queste le sue parole - registriamo con estremo piacere e ottimismo che a Porto San Giorgio questo inizio 2025 è partito in controtendenza con segnali confortanti, registrando l’apertura di sei attività". Sottolinea poi che i cambiamenti sono visti e vissuti con apprensione a livello nazionale ed internazionale, non solo a Porto San Giorgio. Per quanto il commercio spiega, in particolare, che fin dal suo insediamento la nuova amministrazione comunale ha inteso avere un rapporto diretto, fatto di ascolto e condivisione nella definizione di misure e iniziative in favore della città: "L’ultima in ordine temporale – aggiunge - è l’istituzione della Consulta, un tavolo che vede coinvolti gli operatori per affrontare le necessità del settore e discutere le iniziative in favore dell’accoglienza. Parallelamente a questo percorso l’amministrazione sta assistendo ad interessanti investimenti che dicono come Porto San Giorgio si dimostri, nonostante tutto, una piazza ancora attraente. Ad esclusione dei trasferimenti e delle varie iniziative di rinnovo dei locali che si susseguono in tutto il territorio cittadino, si sta accogliamo l’apertura di una pizzeria, le recenti inaugurazioni di un negozio di prodotti tipici dell’Oleificio Miconi in via Borgo Rosselli e di un negozio di frutta e verdura a piazza Torino, le riaperture di Caffè Novecento e del ristorante Figaro sul lungomare Gramsci. In ultimo avremo la ripresa dell’attività del Giardino d’estate: "Senza trionfalismi accogliamo tutto ciò con estremo piacere: significa che ci sono imprenditori che vedono Porto San Giorno con interesse. Noi siamo oggi al lavoro per arrivare ad istituzionalizzare la Consulta. In tempi rapidi si è arrivati ad abbozzare un regolamento che verrà posto all’attenzione del Consiglio comunale".

Silvio Sebastiani