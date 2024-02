Marina Picena sotto i fari: "Ecco i nodi da risolvere"

Tra le tante questioni che riguardano il quartiere Marina Picena poste all’attenzione dell’amministrazione Ciarpella fin dal suo insediamento, ce ne sono due in particolare che sono state evidenziate nel nuovo incontro che c’è stato tra le parti nei giorni scorsi: "In primo luogo, la necessità di effettuare un sopralluogo alla scuola ‘De Amicis’ dove ci sono diverse segnalazioni di riparazioni urgenti da fare, in attesa che i lavori previsti per la sistemazione della scuola abbiano inizio (appena risolta l’emergenza della primaria ‘Collodi’) – riferisce il presidente dell’Associazione di quartiere, Alessandro Migliore – e, in secondo luogo, capire lo stato dell’arte dei lavori di Villa Baruchello e, una volta completati, capire quale sarà la fruibilità, quale l’utilizzo e, soprattutto, la destinazione dei locali, oltre ad individuare in maniera chiara le destinazioni pensate per quel luogo, non fosse altro che per evitare di vanificare i lavori effettuati". Il sindaco Massimiliano Ciarpella, il vice Andrea Balestrieri e gli assessori presenti hanno preso nota di queste e delle altre questioni sollevate nel corso della partecipata riunione avuta con il direttivo dell’associazione, rispondendo che quanto si può fare in tempi brevi, sarà fatto, che monitoreranno le richieste e condivideranno col quartiere i vari step relativi alle tematiche che richiedono termini di medio lungo periodo. Una attività che sarà svolta anche per gli altri quartieri e, per avere un luogo di confronto più ampio, gli amministratori hanno annunciato che, entro aprile, sarà costituita una Consulta dei Quartieri per aggiornamenti continui e per creare un luogo in cui segnalare le questioni più cogenti sia alla politica che agli uffici. Tra gli argomenti portati all’ordine del giorno dal presidente dell’Associazione, Migliore, figurava anche la sicurezza "che va monitorata in un momento davvero molto delicato per il quartiere. Abbiamo anche chiesto di intensificare il controllo delle strutture abitative e non". Altri temi: progettare lo sviluppo del quartiere nei punti di interesse, ovvero villa Baruchello, pineta, scuola e asilo, palazzetto dello sport, campo sportivo, aree verdi, sottopassi ferroviari e strade che migliorino i collegamenti, soprattutto nella zona delle scuole e dell’asilo con lungomare e campo sportivo; migliorare l’illuminazione della Statale e del lungomare; prevedere dissuasori e sensi unici dove c’è un’alta densità abitativa.

Marisa Colibazzi