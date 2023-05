Marisa Calisti inserita nell’atlante dell’Arte Contemporanea

L’artista montegiorgese Marisa Calisti è stata inserita nella raccolta ‘Atlante dell’Arte Contemporanea 2023’, una sorta di catalogo che racchiude i migliori artisti mondiali contemporanei che sarà presentato al Metropolitan Museum di New York. La notizia è arrivata qualche settimana fa e rappresenta uno strumento privilegiato per collezionisti internazionali, movimenti artistici emergenti e appunto mettere in luce artisti che meritano attenzione. "Sicuramente essere stata selezionata per far parte dell’Atlante dell’Arte Contemporanea – racconta Marisa Calisti – mi riempie di gioia, un premio all’impegno e alla dedizione di tanti anni di lavoro, ma è stata del tutto inattesa. Anzi vi posso raccontare un piccolo aneddoto. Prima mi era giunta la comunicazione di essere entrata nella selezione dell’Atlante, ma poi non avevano più ricevuto notizie. Alla fine ho scoperto che circa 20 giorni fa mi era arrivata un mail che io avevo completamente ignorato in cui mi comunicavano che ero stata inserite nell’Atlante". Oltre ad una biografia descrittiva di Marisa Calista, sono state inserite due opere identificative: ‘Autoritratto Giovanile’ e ‘Nel Labirinto’. "Sono due opere particolari – ricorda Calisti – il mio autoritratto fa parte delle opere giovanili, in quell’occasione ero particolarmente arrabbiata e il mio viso lo ricorda molto bene. Nel Labirinto invece si descrive una natura intricata, che vuole simboleggiare l’animo umano e il modo di rapportarsi con se stessi e il mondo esterno, dove si perde il contatto con l’esistenza, e vi dirò, non sono ancora uscita da quel labirinto". Fra i prossimi appuntamenti di Marisa Calisti l’esposizione dell’opera ‘Gran Labirinto’ alla Casa museo Carducci di Bologna; oltre ad un incontro in via di definizione che si terrà proprio a Montegiorgio dal titolo ‘Incontro l’Arte’.

Alessio Carassai