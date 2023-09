Matematica, Laura Ferracuti riceverà il premio Stefania Catoneschi

Sarà l’insegnante di matematica fermana, Laura Ferracuti, a ricevere il Premio Stefania Catoneschi 2023. Dal 4 al 9 Settembre a Pisa si svolge il XXII Congresso dell’Unione Matematici Italiani: ricercatori, docenti universitari e studiosi della matematica, italiani e non, si riuniscono per condividere pensieri, ricerche e studi in tutti i campi della loro disciplina. In questo contesto, nella prima giornata, vengono conferiti premi ai matematici che si sono distinti per vari meriti: una sorta di Mtv Music Awords o di Premio Strega per i cervelloni dei numeri. Tra i premi assegnati c’è il Premio Stefania Cotoneschi, assegnato ad un giovane matematico o docente di matematica di scuola secondaria di primo grado che si sia distinto per la diffusione della disciplina, dell’educazione matematica e lo sviluppo del pensiero razionale nel segmento scolastico di riferimento per discenti e docenti. Quest’anno il premio è stato conferito alla professoressa Laura Ferracuti, docente presso l’Istituto Comprensivo "Da Vinci Ungaretti" di Fermo. La giovane docente ha un ricco percorso di studi in matematica: dopo la laurea cum laude, la passione per la matematica l’ha spinta al conseguimento di un titolo di dottorato a cui sono seguiti anni di ricerca con contratti presso varie università ed infine alla scuola e alla nostra Fermo. Il messaggio didattico che la docente da sempre vuole trasmettere ai suoi allievi è che la matematica non è solo "saper far di conto", ma è molto di più: è essere in grado di saper fare scelte adeguate, saper distinguere e saper leggere il mondo che ci circonda. Tra i meriti per il conseguimento del prestigioso premio ci sono senza dubbio le attività svolte dai suoi alunni intrecciando letteratura, storia, arte e teatro, proprio per sganciare la matematica dal ruolo di disciplina asettica e svelarla come necessaria compagna di sapere. La professoressa ha inoltre tenuto corsi di formazione all’interno del proprio istituto e seminari in vari istituti.