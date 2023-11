Maxi rissa alla cena della vigilia di Natale: in dodici alla sbarra

Erano andati a casa di amici per trascorrere la vigilia di Natale insieme, doveva essere una serena serata tra famiglie ma, purtroppo, si era trasformata in una maxi rissa che aveva visto coinvolte ben 12 persone, di cui sei erano finite in ospedale. Si tratta di 12 romeni che, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di rissa e lesioni personali. L’episodio si era verificato in un’abitazione di Torre San Patrizio intorno all’una di notte e aveva visto coinvolti sia uomini che donne. Sul posto erano dovuti intervenire i carabinieri di Monte Urano, di Sant’ Elpidio a Mare e della Sezione radiomobile della Compagnia di Montegiorgio, che avevano avuto il loro bel da fare per riportare la calma e per ricostruire in seguito la dinamica del drammatico episodio. Gli investigatori dell’Arma, al termine delle indagini, avevano identificato e denunciato per rissa dodici romeni, di cui tre donne, tutti componenti di due nuclei familiari e alcuni già noti per altri precedenti. Come detto, il gruppo di persone, nella tarda serata della vigilia di Natale, si era recato a Torre San Patrizio, nell’abitazione in uso ad una delle due famiglie. Ad un certo punto, però, per futili motivi riconducibili ad offese personali, i due nuclei familiari avevano dato vita ad una violenta rissa, scatenando un vero putiferio. I vicini allarmati dalle grida e dai rumori, avevano allertato i carabinieri del posto che avevano chiesto rinforzi per intervenire in modo efficace. Nel corso degli accertamenti avviati dagli uomini dell’Arma era stata poi scoperta la ragione del litigio, scaturito da una parola di troppo avvertita come offesa da uno dei commensali e verosimilmente, complice l’abuso di alcolici, dalle parole si era passati alle mani con l’utilizzo anche di oggetti contundenti. I carabinieri avevano infatti rinvenuto una grossa chiave inglese, usata come arma nel corso della rissa, che era stata sottoposta a sequestro. Nella circostanza, sei dei partecipanti erano dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Fermo, di questi cinque in codice verde e uno in codice giallo.

