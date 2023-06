May Day- Up Due giorni a tutta musica

Oggi e domani, in centro storico, torna il MayDay – Up e la musica indipendente sarà protagonista della 12a edizione di un festival ideato dai giovani di GamLab e realizzato dal Comune con l’Amat. Ad arricchire il programma musicale che non mancherà di richiamare un pubblico numeroso per il quale il MayDay è un evento cult, ci sarà il teatro di strada di ‘Up! Festival della leggerezza’ che prevede laboratori (nella sede della contrada Santa Maria) di Burattinarte e Teatro delle ombre e, in Piazza Gramsci, spettacoli di bolle di sapone, di clownerie, cabaret aereo, stand up comedy con la presentazione del nuovo libro di Piero Massimo Macchini ([email protected]). Per il MayDay, quattro i concerti di stasera, in Piazza Matteotti (ingresso 15 euro) dalle 21,30 in poi: nell’ordine, Atarde rivelazione dell’indie pop nazionale degli ultimi anni grazie alle pubblicazioni con Pezzi DischiIsland Universal; la cantautrice Angelica che si è affermata nei principali club e festival; Mobrici, artista di grande richiamo che arriva al MayDay con la sua band per la prima data estiva del tour ‘Gli anni di Cristo’; i marchigiani Klaus’s Branch chiudono la prima serata dopo la mezzanotte con un adrenalinico set punk-hardcore.

Domani, spazio all’elettronica pop, grazie anche al Museo del Synth Marchigiano: alle 20, (cortile di via Cunicchio) si parla de ‘L’epopea dell’elettronica marchigiana" con Silvia Veroli e Paolo Bragaglia; a seguire Macchine Nostre AV live Set; alle 23, DJ Set Hipop con Jacopo Galletta, Ercy, Jann in piazza Gramsci. Ci sono food-truck, vinyl-market e installazioni fotografiche e nella sede dell’Associazione Santa Croce la mostra di manifesti dell’Explicit Festival. Prevendite presso biglietterie del circuito AMATVivaticket. In caso di maltempo i concerti si terranno al Teatro Cicconi.