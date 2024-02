Mengone e Lisetta protagonisti del Carnevale

È davvero il Carnevale più bello e più ricco che c’è Baraonda, la festa che vede insieme i comuni di Fermo e Porto San Giorgio, per la regia di Marco Renzi con Proscenio teatro. Dopo l’anticipazione di domenica scorsa, spazio domani a Mengone & Friends, una giornata dedicata a Mengone Torcicolli (maschera del Fermano) e a sua moglie Lisetta, come pure a tutti gli amici che lo stesso ha in giro per l’Italia. A partire dalle 16,30 si alterneranno una serie di artisti per rendere omaggio alla maschera di Mengone e, in conclusione, ci sarà il concerto di Riciclato circo musicale, una band straordinaria capace di estrarre musica da una serie di strumenti davvero insoliti e unici nel loro genere, derivati da oggetti della vita quotidiana. Il pomeriggio si aprirà alle 16,30 con l’incontro tra Mengone e suo fratello Fagiolino, maschera e personaggio tipico dell’Emilia, protagonista da oltre due secoli di avventure straordinarie, con tanto di copioni e tradizioni. Ad interpretare le saghe di Fagiolino e Sandrone uno dei più accreditati burattinai italiani, Mattia Zecchi di Bologna. A seguire l’esibizione del gruppo Jump.it, una sarabanda di acrobatica e giochi con il fuoco, perchè Mengone ha amici non solo nel teatro delle teste di legno, non dimentichiamo che lui stesso nasce come marionetta, ma anche nel circo e nell’arte di strada. Dopo Jump.it riprende la scena Mattia Zecchi con la seconda parte del suo spettacolo e a conclusione, come abbiamo detto, stravagante e straordinario concerto del gruppo Riciclato circo musicale che proprio in questi giorni ha terminato di registrare la sigla per dieci puntate di "Italia Green" che andranno in onda a partire dal 10 febbraio su rai 2. Mentre si svolgeranno gli spettacoli, Mengone e Lisetta saranno in giro per la Piazza e metteranno in scena pezzi del loro repertorio.