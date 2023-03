Mercantini, la quarta prima al concorso

I ragazzi della classe quarta del Mercantini, sotto la qualificata guida dei docenti Fabio Felici e Stefania Zallocco, si sono classificati primi ex aequo al concorso "Sulle vie della parità nelle Marche", indetto dall’Osservatorio di Genere in collaborazione con Ats 15 Macerata, Unicam, Cgil, Cisl e Uil Marche. Il vincente progetto della classe, intitolato "Donne nella Scienza" si è basato su un percorso di riflessione riguardo alcune delle più importanti figure femminili nel mondo della scienza: da Rita Levi Montalcini a Margherita Hack, passando per Marie Curie, Wang Zhenyi e Sylvia Earle. Cartelloni, lapbook in inglese, video sintesi del percorso, immagini in pixel art, sono state solo alcune delle produzioni inviate alla commissione a cui si è aggiunto un ultimo simbolico gesto, avvenuto grazie alla delibera dell’amministrazione comunale: l’intitolazione del giardino della scuola proprio a Margherita Hack.