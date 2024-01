Mercato Fermana, Malaccari già si allena

Un altro nuovo arrivo in casa Fermana. Nicola Malaccari è ufficialmente un giocatore dei gialloblù. Il centrocampista marchigiano nella giornata di martedì ha svolto la sua prima seduta d’allenamento con i nuovi compagni e sarà a disposizione di mister Protti per la partita contro la Recanatese, in programma per questo venerdì, alle 20:45, al Tubaldi. Come avevamo raccontato, il centrocampista arriva a titolo definitivo firmando un contratto valido fino al termine della stagione e con una contropartita in cambio. Infatti Lorenzo Grassi fa il percorso inverso e va al Brindisi in prestito. Fin dall’inizio della trattativa i pugliesi volevano una contropartita tecnica per cedere Malaccari, e il canterano, classe 2004, andrà nel girone C per provare a racimolare più minutaggio rispetto a quello avuto a Fermo. Quindi alla fine dei conti nessuno scambio di prestiti tra le parti e Malaccari che è a tutti gli effetti di proprietà della Fermana. Ora però a centrocampo se ne contano parecchi: mettendo Pinzi come attaccante, dato che il più delle volte è stato usato come ala, rimangono Giandonato, Misuraca, Fontana, Vessella, Gianelli, Niang, l’oggetto del mistero Palmucci (mai sceso in campo), il nuovo arrivato Malaccari e Scorza. Un numero esagerato per una squadra che deve mantenere lo spazio salariale occupato il più basso possibile. Tra questi chi è uno dei pochi appetibili per il mercato in questo momento? Christian Scorza. Arrivato nell’estate del 2022 dalla Primavera dell’Ascoli, non aveva un carico di aspettative importanti. Ma le qualità c’erano, il lavoro giorno dopo giorno con due veterani come Giandonato e Misuraca l’ha aiutato e mister Stefano Protti l’ha plasmato. Ora è una splendida mezzala che fa gola a diverse in Serie C. Nell’ultima partita contro il Gubbio è partito dalla panchina, ma nessun indizio di mercato. Già la settimana prima della gara contro il Pontedera (per la quale era squalificato) l’aveva passata a fare terapia e nella scorsa settimana le condizioni non erano al top. Protti l’ha comunque fatto entrare nel secondo tempo e contro la Recanatese molto probabilmente recupererà la maglia da titolare. Proprio dopo quel match, si capirà il suo immediato futuro. Virtus Entella e Lucchese rimangono le piste più percorribili. Sullo sfondo sempre AlbinoLeffe, Casertana e soprattutto Avellino. Per ora solo proposte che non soddisfano la Fermana, dunque l’ultima settimana di mercato sarà decisiva per capire se Protti lo avrà a disposizione per la prima partita di febbraio contro il Cesena oppure no.

Intanto la sua testa, come quella di tutta la squadra, è solo verso la gara contro la Recanatese. È stato comunicato l’arbitro della partita e si tratta del signor Gianluca Renzi. Designazione che ha fatto discutere sui social dato che il direttore di gara proviene dalla sezione di Pesaro. Intanto qualcuno dei ragazzi ha potuto svagarsi incontrando 150 studenti dell’Istituto Comprensivo ’Fracassetti-Capodarco’. Capitan Giandonato, Misuraca ed Eleuteri hanno fatto visita alla scuola insieme ad altri tre atleti della Yuasa Battery Grottazzolina, squadra di Volley A2, per l’iniziativa "I Giovani incontrano i Campioni".

Filippo Rocchi