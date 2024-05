Mielerie aperte, l’evento anche a ’Il tesoro delle api’

Anche ‘Il tesoro delle api’ aderisce alla campagna nazionale ‘Mielerie aperte’. Oggi, dalle ore 15,30, le porte dell’azienda agricola in via Cerretino, nata da una passione di oltre 40 anni per l’apicoltura da Rossano Alessi Givetti e dalla moglie Giamaica Fantuzi, sono aperte, come e più del solito, per accogliere

visitatori (gradita la prenotazione al 333 1678841) che vogliano conoscere il mondo delle api, vedere come si produce il miele e scoprire tante altre curiosità legate a questo prezioso alimento e a chi lo produce. L’occasione sarà utile, naturalmente, anche per una degustazione di vari tipi di miele, per conoscere le loro proprietà, ma anche per una interessante visita all’Apiario Sensoriale, godere degli effetti benefici di un ambiente legato al mondo delle api dove vengono sollecitati tutti i sensi, dall’olfatto all’udito e, da lì, poter osservare ancora più da vicino l’attività delle api.