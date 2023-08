Miglior vetrina a Porto Sant'Elpidio: i negozi premiati - Vince 'La Perla'

Non è stata solo una la ‘Notte più rosa’, l’evento clou di questa estate promosso dai nuovi amministratori di centrodestra per dare un segnale forte della svolta che c’è stata alla guida della città. In realtà, si è trattato di una intera settimana in cui il colore rosa shocking, in una trascinante e debordante euforia collettiva, è comparso in ogni dove, non solo nei negozi che, in massa, hanno partecipato al contest fotografico della vetrina in rosa più bella, ma anche i quartieri da nord e sud, le abitazioni, le rotatorie, perfino i pali della segnaletica e dei semafori. Le votazioni per la vetrina col miglior addobbo in tinta con l’evento, si sono concluse venerdì a mezzanotte e sono state decretate vincitrici, nell’ordine, il bar tabaccheria La Perla che si è aggiudicata il titolo di ‘Vetrina + rosa’, seguita da ‘C’era una volta’ e, al terzo posto, Hair Style Rossella. La premiazione era prevista per ieri sera, prima dell’attesissimo concerto di Luigi Strangis. Intanto, anche la serata di venerdì, in piazza Fratelli Cervi, alla Faleriense (dove gli allestimenti delle vie del quartiere sono stati curati da Faleria Enjoy) dedicata alla dance music degli anni ’80 e ’90, ha richiamato una folla incredibile di gente di ogni età che si è accalcata davanti al palco e che si è aggirata negli spazi dedicati allo street food. Nei giorni scorsi, man mano che si avvicinava, ieri sera, la vera Notte + rosa della riviera marchigiana, sui social impazzavano immagini di fiocchi, nastri, palloncini rosa abbinate a maree umane di mani alzate per questo o quel concerto, il tutto condito da espressioni di soddisfazione, di ringraziamenti reciproci tra amministratori comunali e associazioni di quartiere e di commercianti che hanno collaborato alla buona riuscita di ogni appuntamento programmato nella settimana appena conclusa.