Minaccia di morte i carabinieri. Rinviato a giudizio 40enne

Quando gli avevano chiesto i documenti era andato sui tutte le furie e aveva iniziato ad inveire contro i carabinieri, fino a minacciarli di morte. Per questo motivo i militari dell’Arma di Porto San Giorgio avevano denunciato alla competente autorità giudiziaria un calabrese di quaranti anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e dovrà quindi comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per essere processato. Tutto era accaduto durante un’attività di controllo nelle vicinanze della stazione ferroviaria, quando l’uomo era stato invitato dai carabinieri a fornire i documenti identificativi.

Tuttavia, il 40enne calabrese aveva inizialmente rifiutato di farlo, rivolgendo insulti e minacce esplicite, anche di morte, nei confronti dei militari dell’Arma. A quel punto i carabinieri di Porto San Giorgio, con il chiaro obiettivo di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, avevano chiesto rinforzi ai militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio, che sono intervenuti prontamente sul posto. Una volta giunti presso la stazione ferroviaria, i carabinieri erano riusciti a far collaborare l’uomo, che aveva poi fornito le proprie generalità su richiesta di quest’ultimi. Successivamente era stato accompagnato presso gli uffici dell’Arma di Porto San Giorgio per le formalità di rito e per la denuncia.