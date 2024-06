Montanini profeta in patria: "Chiudere la tournee a casa mia mi riempie di soddisfazione"

"Concludere la tournee nazionale, a casa mia mi riempie di soddisfazione": parola di Giorgio Montanini. Il re della stand up comedy italiana, fermano doc, sarà al teatro arena di Villa Vitali a Fermo il 31 luglio, nell’ambito della stagione estiva ‘Villa Invita’.

Partiamo dal 17 dicembre dello scorso anno, data importante nella vita di Giorgio Montanini.

"Ah sì, giorno del mio compleanno e di Papa Francesco (ride). A parte questo, il matrimonio con la compagna di vita Michela (Stoppo, dottoressa presso l’ospedale cittadino, ndr). Da quella festa a oggi, me ne sono successe più che negli ultimi sei anni. A gennaio ho cominciato il tour teatrale e ho perso oltre 20 chili di peso: sembra una scemenza, ma avere un corpo sano è fondamentale per la performance. Sul palco, sono ringiovanito di dieci anni, ma ho maggiore esperienza: sono al punto più alto della mia carriera".

Tra i teatri, uno su tutti.

"Il Brancaccio di Roma dove una serranda è dedicata a Gigi Proietti, l’altra agli spettacoli più iconici tra cui un musical americano, uno spettacolo di danza e la camicia nera del ‘Giorgio Montanini Live’. Per il decimo anno consecutivo, 1700 posti sold out, in uno dei teatri italiani più importanti dove si sono esibiti Jimi Hendrix, De Andrè: ne sono molto orgoglioso. Cito pure il Dehon di Bologna, Martinitt di Milano e Kismet di Bari: sold out anche qui. In autunno mi fermerò per scrivere il nuovo spettacolo: sarò sul palco, con un numero inferiore di date, ma in teatri più grandi".

Parliamo di cinema, l’altro grande amore.

"Entro il 2024, uscirà ‘Nonostante’, film di e con Valerio Mastandrea. Sempre in uscita un documentario sulla mia vita, anche se non sono ancora morto ma c’è mancato poco (ride), girato Michele Rossi regista torinese che ha voluto parlare di come ho rivoluzionato la comicità portando la stand up comedy in Italia. L’ importante novità, a cui lavorerò quest’estate, è la sceneggiatura del film di cui curerò pure la regia: non aggiungo altro". Sotto l’ombrellone, solo lavoro o anche riposo?

"Tra la registrazione di una puntata per Comedy Central (canale Sky, ndr) e l’altra, voglio andare al mare con mia figlia Agnese: mi dedicherò alla famiglia. Ad agosto, qualche data negli chalet della zona con gli amici Francesco Capodaglio ed Ezio Testa".

Oggi, cosa manca oggi a Giorgio Montanini?

"Vincere l’Oscar".

Gaia Capponi