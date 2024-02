Montappone: al via la progettazione della palestra polifunzionale

Al via la progettazione di una nuovissima palestra comunale polifunzionale per la comunità di Montappone; la struttura sarà studiate per accogliere oltre ad eventi sportivi anche eventi sociali ed eventuali emergenze. Al momento il progetto è in stato avanzato ma non è ancora ultimato, l’idea però di una nuova struttura che sorgerà presso l’impianto sportivo Europa in via 8 marzo, sta catturando l’attenzione dell’Amministrazione. "Attraverso un bando – spiega il sindaco Mauro Ferranti – abbiamo ottenuto un finanziamento del valore di 200.000 euro per lo studio di una nuovissima palestra di ultima generazione. La struttura sarà realizzata di fianco al parco verde dell’impianto sportivo Europa dove esiste un terreno di proprietà del comune che consente margine di intervento. Il progetto è partito da qualche tempo ed è già in fase avanzata, sarà una palestra moderna e polifunzionale in grado di ospitare vari sport ed eventi sportivi, sarà dotata di attrezzature che ne consentiranno l’uso anche per finalità ludiche, sociali e ricreative, inoltre sarà attrezzata anche per essere trasformata all’occorrenza in punto di raccolta della popolazione per la gestione delle emergenze. L’edificio ovviamente sarà costruito con i moderni ritrovati tecnologici dal punto di vista antisismico oltre a impianti a risparmio energetico per rispettare l’ambiente e ridurre i costi di gestione. Una volta terminata la progettazione presenteremo un progetto ad hoc per ottenere un congruo finanziamento per la realizzazione dell’opera".