Montappone, va in pensione il medico di famiglia Massimo Peroni

Il 31 dicembre Massimo Peroni ha svolto il suo ultimo giorno come medico di famiglia a Montappone, ma per i suoi assistiti sarà un avvicendamento senza grossi disagi. Nei giorni scorsi Massimo Peroni, residente proprio a Montappone, aveva annunciato l’intenzione con un post sul suo profilo social. "Il 31 dicembre era il mio ultimo giorno di lavoro da medico di medicina generale – ha dichiarato Massimo Peroni -. Ho iniziato nel 1994 quasi come una scommessa e sono passati 30 anni. Non potevo pensare che avrei dovuto affrontare di tutto, anche una pandemia. Ora è tempo di passare la mano ad altre ‘energie’, più giovani, augurando loro che possano dare sempre il meglio, per sé e per tutti. Io proseguirò a lavorare, con altri ritmi, ma come specialista e medico della persona". Prima di lasciare il suo ruolo però, Massimo Peroni ha garantito che i suoi assistiti non avessero disagi di alcun genere, stabilendo con anticipo chi sarebbe subentrato, ruolo che è stato assegnato alla dottoressa Loukia Balatsinou. "Ringraziamo prima di tutto il nostro concittadino Massimo Peroni – spiega il sindaco Mauro Ferranti – per l’impegno e la disponibilità di questi anni nei confronti di una larga parte della popolazione; e del suo impegno per organizzare un passaggio di consegne che non ha creato disagi. Allo stesso modo ringrazio la dottoressa Loukia Balatsinou, che ha garantito un servizio ambulatoriale a Montappone per 3 ore giornaliere cinque giorni alla settimana. Un servizio importante specie per le persone un po’ più avanti negli anni". L’ambulatorio è stato allestito in via Roma n.43, i pazienti del dottor Massimo Peroni, sono stati trasferiti in automatico alle cure di Loukia Balatsinou; ma per chi volesse effettuare un cambio può ancora farlo entro il 5 gennaio ai medici associati in rete: Saric Sadik; Sergio Teodori e Giuseppena Pennesi.

a.c.