Montegiorgio in festa per il patrono

Tutto pronto a Montegiorgio per la festa in onore del santo patrono San Giorgio, una manifestazione religiosa e ludica che si rinnova ogni anno per ridare vitalità al centro storico e far incontrare la popolazione in piazza. La festa del patrono che si terrà da domani al 23 aprile, non semplicemente una festa ma un momento di ritrovo che celebra l’arrivo della primavera, la socialità nel nome delle tradizioni. "Il programma religioso inizierà oggi con il triduo di preparazione – spiega Angelo Caporaletti, membro del direttivo dell’associazione culturale feste parrocchiali che organizza l’evento - senza dimenticare gli appuntamenti più importanti la santa messa del 23 aprile e la successiva solenne processione di San Giorgio che richiama la popolazione. A questo come facciamo ormai da tanto tempo abbiamo abbinato un ricco programma d’intrattenimento adatto a tutte le fasce di età. La festa di San Giorgio per noi è anche l’occasione di ritrovarsi in piazza Matteotti di stare insieme in allegria. Rispetto al passato abbiamo apportato qualche cambiamento, anche se musica, tradizioni popolari e gastronomia locale restano un elemento fermo".

Il programma dedicato all’intrattenimento partirà domani 19 aprile al mattino con il mercato settimane in centro storico, poi al pomeriggio apertura degli stand che resteranno in funzione per tutta la durata della manifestazione con la degustazione del tipico ‘Caciù de Montejorgio’ e la sagra della pizza, poi alle 21 serata musicale con il gruppo ‘Gruve’. Sabato 20 alle 21,30 spettacolo di sbandieratori con il gruppo Gams (Gruppo alfieri e musici storici) di Servigliano a cui seguirà ’90 Mania’, musica dedicata agli anni 90’. Domenica 21 a partire dalle 8,30 si terrà una cicloturistica fra le colline montegiorgesi organizzata dal team ‘Xtreme Bike’, seguiranno il raduno di trattori d’epoca; nel pomeriggio giochi popolari per bambini, e per chiudere alle 21,30 esibizione di danza con la scuola di ballo ‘Dancing Star’. Lunedì 23 aprile alle 21,30 serata musicale e danzante con il gruppo ‘Las Vegas’.

A chiudere il programma il 23 aprile alle 13 il pranzo sociale con gli anziani, nel pomeriggio caccia a tesoro a squadre con i ragazzi del paese, in successione a partire dalle 21,30 serata spettacolo con la musica dei ‘Juke Box’, lo spettacolo del due comico ‘Lando e Dino’ e per concludere l’estrazione della ricca lotteria a premi, anche questa una vera tradizione dei festeggimenti del patrono.

Alessio Carassai