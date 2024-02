Montegranaro, 200mila euro dalle multe

Ammonta a 183mila euro la somma incassata dal Comune dalle sanzioni elevate nel corso del 2023 e pagate entro i primi 5 giorni dal ricevimento, con lo scontro del 30%. Il totale delle violazioni accertate è stato, infatti, di quasi 200mila euro a fronte di 2085 verbali (di cui 85 in pattuglia) mentre sono stati 20 quelli elevati per automobilisti trovati senza copertura assicurativa e 145 per le mancate revisioni. Sono stati 2200 i verbali conciliari, 605 quelli non conciliati. Sono i numeri macroscopici del report della Polizia intercomunale diffuso in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, che è stata degnamente celebrata dal comando diretto da Barbara Montanini, di concerto con l’amministrazione. "I numeri, ancora una volta, sono migliori rispetto all’anno precedente" il commento del sindaco Endrio Ubaldi che ha evidenziato i 1292 accertamenti svolti per controlli anagrafici, tra i quali figurano 318 nuove iscrizioni, 780 persone controllate e identificate, oltre agli appena 7 ricorsi al Prefetto e uno solo al giudice di pace relativamente ai verbali per sanzioni al Codice della Strada. A questi numeri ne vanno aggiunti altri particolarmente significativi e relativi all’attenzione che l’amministrazione ha per la videosorveglianza e la sua utilità: sono stati 55 nel corso del 2023 i controlli delle immagini delle telecamere installate un po’ ovunque in città, fatti sia per attività di indagine interna sia su richiesta dei carabinieri e delle forze dell’ordine per avere un utile supporto all’azione investigativa. Altri numeri significativi dell’attività che sta portando avanti la Polizia Intercomunale (comprende i Comuni di Montegranaro, Monte san Pietrangeli e Torre San Patrizio) riguarda i servizi di pattuglia su strada: a Montegranaro ne sono stati 135, mentre sono stati 800 i servizi scolastici cui si aggiungono i 17 servizi rivolti esclusivamente al progetto educativo Scuole sicure. Interessante anche il dato relativo ai servizi di tutela dell’ambiente e del territorio con 30 segnalazioni al settore dei lavori pubblici, 20 controlli di cani e 20 per l’abbandono dei rifiuti. "Il nostro ruolo è difficile – le parole della comandante Montanini – è scomoda la nostra divisa, ci obbliga a fare i controllori, ci chiama a far rispettare regole, ci obbliga a sanzionare, ci chiede di essere imparziali. Ma questo è il nostro lavoro e dobbiamo esserne orgogliosi".

Marisa Colibazzi