Montegranaro, il Comune si dota del registro del volontariato civico

Sono tante le associazioni di volontariato attive in città, su più settori ma il Comune non si è mai dotato di un registro del volontariato civico, funzionale alle attività che porta avanti la pubblica amministrazione. Un primo passo in questa direzione è stato fatto con l’approvazione di un regolamento del volontariato civico. "Si tratta di riconoscere e valorizzare il ruolo del volontariato, per promuoverlo e disciplinarlo favorendo la partecipazione attiva di singoli cittadini che accettano di mettersi a disposizione, in forma gratuita e volontaria e secondo le proprie competenze per svolgere attività e servizi in collaborazione con il Comune" ha spiegato l’assessore ai servizi sociali, Annalina Zincarini. Un ruolo, quello dei volontari civici "che non andrà a sostituire l’attività del Comune, ma a supportarla e integrarla" la puntualizzazione.

In questa ottica, nel regolamento (approvato in consiglio all’unanimità) sono indicate anche le aree di intervento per le quali possono ‘arruolarsi’ volontariamente cittadini di buona volontà: il settore cultura per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico e per collaborare a eventi organizzati dal Comune "come è stato lo scorso anno, per le attività di supporto del Veregra Street che ha visto coinvolti molti giovani del posto". Altra area interessata dal volontariato civico è quella del sociale. Qualche esempio: per il Centro Territoriale per aiuto compiti e laboratori per bambini e ragazzi fino a 16 anni, "sono stati interpellati alcuni insegnanti in pensione, alcuni si sono proposti, per offrire questo servizio" ha detto la Zincarini. Ma c’è anche l’area ambientale, con la vigilanza delle aree verdi, delle aree giochi oltre che davanti alle scuole e, non ultima, l’area istituzionale per un supporto agli uffici. Gli iscritti al Registro del volontariato civico saranno assicurati a cura e spese del Comune.

m.c.