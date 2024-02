Montemilone cala il poker. Avis Montecalvo di misura

Montemilone Pollenza

4

Montecosaro

1

MONTEMILONE POLLENZA: Giorgi, Tramannoni, Eleonori, Properzi, Porfiri, Mengoni, Bah, Camilloni, Balloni (29’ st Falkestein), Bartolini (36’ st Gianfelici), Carboni (19’ st Pantanetti). All. Mazzaferro.

MONTECOSARO: Torresi, Strappa, Basili, Biagioli, Baiocco (26’ st Catalini), Quintabà, Chierichetti, Pancotto (40’ st Isidori), Messina (1’st Santagata), Canuti, Camerlengo (14’st Del Gobbo). All. Perini.

Arbitro: Borrino di San Benedetto.

Reti: 5’ Camilloni, 12’ Bartolini, 4’ st rig. Chierichetti, 9’ st Carboni, 44’ st rig. Bah.

POLLENZA

Tre punti meritati per il Montemilone Pollenza per una vittoria che fa bene alla classifica. Camilloni al 5’ apre le marcature con una gran botta, poi raddoppia Bartolini al 12’. Nella ripresa gli ospiti accorciano su rigore con Chierichetti, ma poco dopo Carboni al 9’ segna il terzo gol del Montemilone. La partita è in mano dei locali che al 44’ segnano con Borrino su rigore assegnato per il fallo su Pantanetti.