Morto il 22enne accoltellato durante la rissa a Porto Sant'Elpidio

Porto Sant’Elpidio, 31 maggio 2024 – È morto durante la notte Jeddi Osama, il 22enne cittadino italiano di origini marocchine residente a Sant’Elpidio a Mare, che ieri mattina, poco dopo le 4, era stato massacrato di botte e colpito, pare, alle spalle con un fendente che gli aveva perforato il polmone, durante la violenta rissa che si era scatenata in Piazza Garibaldi per un regolamento di conti per il controllo del mercato della droga. Una rissa finita nel sangue e sfociata in tragedia.

Le condizioni del 22enne erano subito sembrate gravissime, le più preoccupanti rispetto agli altri due nordafricani (un 17enne ricoverato a Fermo anche lui in condizioni gravi e un 22enne che se l’è cavata con qualche graffio, entrambi domiciliati a Lido 3 Archi ed entrambi in stato di fermo di polizia) tanto che era stato trasferito d’urgenza al Torrette di Ancona dove era stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Stamattina presto, la notizia del suo decesso.

Si aggrava la posizione del 34enne (richiedente asilo politico), il destinatario della spedizione punitiva, che, subito dopo l’accoltellamento, era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per il quale la Procura aveva subito aperto un fascicolo.