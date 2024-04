Porto San Giorgio, morto in mare

Porto San Giorgio (Fermo), 8 luglio 2019 - Gli amici che erano con lui gli avevano sconsigliato di andare in mare anche solo per passeggiare, ma lui non ha dato loro ascolto e purtroppo gli è costata la vita. E' accaduto tra le 8 e le 9 di questa mattina di fronte alla concessione balneare Bandos Lido di Porto San Giorgio.

Ad un certo punto gli stessi amici hanno visto all'altezza della boa che indica il limite di balneazione il suo cappellino galleggiare e lui scomparso. Si sono subito allertati e in diversi si sono tuffati e hanno raggiunto il punto dove si vedeva il cappellino e l'hanno trovato, a sentir loro, già esangue. Molto probabilmente si è trattato di un arresto cardiaco.

Quando gli amici e alcuni bagnanti hanno portato il corpo a riva era già arriva l'automedica e l'ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Il medico di servizio e i militi hanno praticato il massaggio cardiaco e tutto quanto si fa in questi casi per rianimare la persona. Ma tutti gli sforzi sono stati vani. Si tratta di un uomo di circa 75 anni di Montottone. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la guardia costiera. I bagnini del servizio di salvataggio non c'erano dato che prendono servizio alle ore 10.