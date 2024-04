L’emozione e la soddisfazione si leggono anche negli occhi di mister Andrea Mosconi. "La nostra vittoria più bella, una gara vinta con il cuore e il carattere. In questi momenti che bisogna essere gruppo, squadra e vincenti. Abbiamo alzato l’asticella e siamo diventati una famiglia, tutti insieme. Con tutti coloro che ci circondano, che ci seguono: parlo dei magazzinieri, di coloro che lavorano in segreteria. Siamo diventati un tutt’uno e quando questo accade anche gli episodi ti svoltano nella direzione giusta nei momenti chiave. Ai ragazzi lo avevo detto, a tutti ho dato l’occasione di mettersi in evidenza ma qui si ragiona sempre e solo con il noi, da famiglia vera. Energia positiva che arriva dall’ambiente, tutta gente che è assolutamente attaccata e ci tiene tantissimo, proprio da famiglia. Stiamo ribaltando qualcosa di importante, vinciamo tutti assieme, si perde tutti assieme con la dirigenza e anche con voi della stampa". Parole al miele anche per un pubblico strepitoso: "Per i tifosi è stato emozionante, è stata una grandissima emozione per tutti. Ma quello che desideriamo è arrivare a giocarci quel sogno che sappiamo perché li vorrei vedere un muro giallo, come avviene nelle gare del Borussia Dortmund. La storia della Fermana insegna che questo è nelle loro corde e lo sappiamo bene". Ma non c’è tempo per cullarsi sugli allori: "Si resetta tutto, non abbiamo fatto nulla. Stasera ce la godiamo, domani un pochino ma da martedì si inizia a pensare alla Juve Next Gen. Testa bassa e si lavora. La strada è lunghissima".