Mostra e rievocazione storica. Protagoniste le auto d’epoca

La città piacevolmente invasa, ieri e oggi, da auto d’epoca. Sono due gli eventi in cui sono oggi coinvolte: l’esposizione di 40 mezzi tra Maggiolini e Furgoni T1 e T2 promossa dall’associazione Campe dalle ore 12,30 alle 18,30 sul vale Don Minzoni; lo svolgimento, in corso della 13esima rievocazione storica del "Circuito del Piceno" (trofeo Giovannino Clementi) , il cui arrivo è previsto alle ore 11,45 sul viale della stazione. La manifestazione è organizzata dal club "La manovella del Fermano", Vedrà impegnate 50 vetture storiche provenienti da varie parti d’Italia. E’ a carattere nazionale, iscritta al calendario Asi, vi potranno partecipare auto costruite entro il 1972. Il "Circuito del Piceno" si è tenuto per la prima volta nel 1948, con la volontà di unire un anello velocistico i percorsi più belli del Piceno in un mix di rettilinei e curve sulle strade statali e collinari. Il ritrovo per i partecipanti si è svolto nel pomeriggio di ieri nell’hotel "Il Timone" dove gli equipaggi provenienti da più lontano sono stati accolti per le prime verifiche per poi dirigersi verso il centro di Porto San Giorgio. L’evento è iniziato ieri e si concluderà oggi attraversando un percorso affascinante e tortuoso di 180 chilometri che va dal mare Adriatico ai Monti Sibillini. Il ritrovo lungo il viale Buozzi per le verifiche. Dopo la partenza, avvenuta verso le 8,30 di ieri mattina le auto si sono mose attraversando le località di Salvano, Petritoli e Monte Vidon Combatte fino ad arrivare a Montalto delle Marche dove si svolgono le prime prove di abilità.

A seguire, tutti a Montedinove per un’altra breve sosta per poi andare a Roccafluvione. Quindi il corteo sarà ad Ascoli per l’esposizione in piazza Arringo. La manifestazione si conclude: dopo aver attraversato le località di Castel di Lama e Offida, breve sosta a Ripatransone per poi dirigersi per le ultime prove di abilità a Cupra Marittima scendendo lungo strada la panoramica che attraversa il territorio di Grottammare. L’arrivo è previsto alle ore 11,45 in viale Buozzi, a Porto San Giorgio: gli equipaggi saranno accolti dal sindaco Valerio Vesprini, dagli assessori Carlotta Lanciotti e Giampiero Marcattili e dalla Junior band. Le vetture rimarranno esposte mentre i partecipanti pranzeranno a villa Bonaparte, dove si terranno i saluti e le premiazioni.

Silvio Sebastiani