Moto d’acqua: la 14enne Adele Tomassini è campionessa italiana

Nei giorni scorsi a Civitavecchia, comune nel Lazio, si è svolta l’ultima prova del campionato italiano di moto d’acqua 2023, e a rappresentare le Marche c’era la società sportiva Ski Driver di Sant’Elpidio a Mare che ha conquistato diversi titoli italiani. A fare scalpore ci ha pensato la giovanissima Adele Tomassini di 14 anni, residente a Monte San Pietrangeli, che si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il titolo di campionessa italiana nella categoria spark giovanile femminile 1214 anni. Inoltre Adele partecipa in altre due categorie dove si è posizionata terza assoluta, ovvero nella categoria Ski Yamaha giovanile 1214 e terza assoluta nella categoria F4 Novice. Non da meno il suo allenatore Andy Trasmondi (nella foto insieme alla giovane Adele) di Sant’Elpidio a Mare, che ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria Ski Open e un terzo assoluto nella categoria regina Ski F1. Da segnalare anche le prestazioni di Michele Soricetti, anche lui del comune di Monte San Pietrangeli nel Fermano, che ha sfiorato il piazzamento sul podio al termine della gara e Matteo Frollà di Servigliano che si è aggiudicato un terzo posto assoluto nella categoria Ski F2.

Alessio Carassai