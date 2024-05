Musica e prevenzione: ecco ’Coast to coast’

Cosa non si fa ed è giusto che si faccia, per avvicinare i giovani. Pare l’abbia compreso il sindaco Valerio Vesprini che ieri ha riempito di ragazzi e ragazzini il proprio ufficio in comune. Lo scopo era di farli assistere alla conferenza stampa per presentare l’iniziativa "Coast to Coast" l’utilizzo, della musica per sensibilizzare i giovani e la prevenzione su alcune problematiche a cominciare da quella della sicurezza. Il primo cittadino non ci sta che il buon nome della città sia messo in discussione da squadracce giovanili che la notte le combinano di tutti i colori, si fanno male e rischiano di far male. Non ci sta e vuol capire il perché lo facciano. L’evento "Coast to coast – dice Vesprini – è un evento partito sul progetto dell’educativa di strada. Il discorso non è tanto di creare degli spazi per i giovani, ma di andare proprio in strada per parlare con loro condividendone problematiche. Quando parliamo di sicurezza – spiega il sindaco –, c’è sempre il discorso legato ai vigili, alle telecamere. Invece in questo caso è un intervento legato alla prevenzione. Prevenire i fatti e il perché questi fatti succedono. Perché gruppi di ragazzi si ritrovano a Porto San Giorgio per menarsi? È una domanda che questo progetto vuole prevenire". L’evento Coast to Coast" si terrà sabato dalle 21 a mezzanotte a Bambinopoli, Si esibiranno giovani artisti con musica trap e non solo. La serata è così articolata: per la prima ora e mezza con dj set per poi passare alle esibizioni di una quindicina di ragazzi con le loro produzioni. Interverranno il Comune, l’Ast, il sert e la Croce Azzurra. Plaude all’iniziativa il presidente del Sert Giorgio Panneli, il quale dichiara: "Interverremo per parlare direttamente con i ragazzi, facendo passare messaggi sulla cura della propria salute e dando degli input per un vivere sano dissuadendoli nel caso l’avessero dalla tentazione all’uso delle droghe e dell’alcool, inoltre distribuiremo materiale informativo".

Anche la Croce Azzurra interverrà dando informazioni sul pronto soccorso e distribuendo materiale informativo. Così è quanto ha detto il referente della Croce Azzurra, Daniele Chiarini. Orgogliosi di questa iniziativa coloro che ne sono stati i promotori vale a dire gli assessori ai servizi sociali Carlotta Lanciotti e alle politiche giovanili Marco Tombolini. Dice Lanciotti: "Le problematiche dei giovani costituiscono un tema che sta particolarmente a cuore a questa amministrazione comunale e per ora quello che è importante e decisivo è ascoltare i ragazzi per capire quali sono i loro bisogni e intervenire di conseguenza".

Silvio Sebastiani