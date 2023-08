Musica e street food Fine settimana ricco a Montegranaro

Un altro fine settimana di festa in centro a Montegranaro in cui, condizioni meteo permettendo, fino a domani, saranno protagonisti la musica e lo street food per l’evento dal titolo ‘Troppo giusto! Il Festival degli anni ‘90’. Lungo Viale Gramsci, dalle ore 18 fino a tarda sera, giovani e meno giovani potranno trascorrere piacevoli e divertenti serate, annaffiate da birre artigianali, con il circoludobus e, soprattutto, con le immancabili esibizioni live legate a un periodo estremamente ricco di successi musicali che saranno riproposti grazie al dj set di Eddy Masterjoy, direttamente da Radio Linea (stasera), e al live music & fun con il gruppo de ‘I pupazzi’ (domani sera). Una manifestazione patrocinata dal Comune di Montegranaro, assessorato alla cultura e turismo, che rientra nel ricco cartellone estivo di cui, tra l’altro, faceva parte anche la seconda edizione del Carnevale d’estate per bambini, che si è tenuta il primo agosto in Largo Conti. Una serata che ha richiamato un gran bel pubblico e tanti bimbi, in maschera e non solo.