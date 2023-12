Nasce il comitato ‘Una bretella per chi’

Era affollata la casetta di legno di Bivio Cascinare, l’altra sera, con qualche decina di residenti interessati a far parte del comitato civico ‘Una bretella per chi’, strumento utile per porsi come referente nei confronti del Comune e della Regione e avere voce in capitolo sul progetto della bretella di collegamento tra la zona del casello di Civitanova Marche e Sant’Elpidio a Mare, all’altezza della piccola frazione. Un progetto di cui tutti stanno parlando ma che, al momento, nessuno dei residenti ha mai visto, "né ci è stato mai mostrato" hanno detto. Insomma, tutti parlano del tracciato, delle osservazioni e delle modifiche richieste, ma nessuno lo ha ancora visto. Al momento, il progetto è circondato da un fitto mistero che i residenti sperano di riuscire a svelare, ponendosi attivamente e con decisione nei confronti di Comune e Regione. Una trentina i residenti di Bivio Cascinare che, in prima battuta, hanno aderito al comitato, di cui Manuel Fagiani è stato indicato come portavoce. Intanto, all’indomani della riunione avuta lunedì con l’amministrazione comunale, sulla questione interviene anche l’ex assessore Paride Zallocco, secondo cui "la questione non è trovare il tracciato giusto. La domanda da cui partire e aprire un ragionamento è: che previsione ha chi amministra per il futuro di questa porzione di territorio?".