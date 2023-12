Natale da favola. C’è la magia di Peter Pan

Arrivano i giorni più belli e dolci dell’anno, i giorni in cui sta insieme, in famiglia, a vivere una Fermo Magica e il suo Natale dell’Isola che non c’è. Il programma allestito dall’Amministrazione Comunale di Fermo è pronto "a salpare". Come il galeone Jolly Roger che "vestirà" e trasformerà la pista di ghiaccio, immergendo la città nel clima e nell’atmosfera di Peter Pan e de l’Isola che non c’è, cui si ispira il Natale 2023. Un galeone che ha visto il lavoro e la preziosa collaborazione dei docenti e degli studenti, indirizzo scenografia, del Liceo artistico Preziotti – Licini di Fermo. Oggi pomeriggio alle 17 si accendono le luminarie e si inaugura la Lanterna dei Sogni, cinema full dome con proiezione di video naturalisti tratti dalla fiaba Peter Pan, ma già alle 9 di stamattina sarà il tempo della Fiera di Natale, fino alle 20, arrivata alla 36° edizione, con più di 120 espositori fra Piazza del Popolo, Corso Cefalonia, piazzale Azzolino, viale Veneto, con artigianato, prodotti tipici locali, hobbistica, oggettistica natalizia, stand di associazioni e per la gioia di piccoli e grandi Babbo Natale distribuirà caramelle e cioccolatini.

Torna la magia della Casa di Babbo Natale al tunnel di via Veneto con inaugurazione alle ore 15, arrivata al 30esimo anno, la cui apertura sarà preceduta dal corteo che partirà da Piazzale Azzolino anche con elfi e tamburini con l’organizzazione della contrada Campolege. Sempre il giorno dell’Immacolata in cui verranno disvelati in tutto il loro splendore i presepi, dislocati in varie parti del centro: alle 15.30 l’inaugurazione alle Piccole Cisterne della Mostra nazionale - Fermo Città del Presepe (aperta fino al 7 gennaio), con l’organizzazione della Pro Loco in collaborazione con gli Amici del Presepio di Fermo; alle ore 16 l’apertura del Presepe Opera Don Ricci alla Chiesa del Carmine con il presepio poliscenico meccanico restaurato da Naval Artigianelli in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale, visitabile fino al 6 gennaio; a Piazzale Azzolino il presepe monumentale con i personaggi del film "Mamma ho perso l’aereo", alla Chiesa della Pietà il presepe storico, il Presepe nella Cattedrale metropolitana, il presepe all’oratorio San Domenico e la mostra di presepi alle finestre delle vie del centro. Al piano terra di Palazzo dei Priori (ex comando vigili urbani) alle 17, laboratori artistici per tutti per costruire il galeone pirata a cura dell’Associazione per le Idee (anche il 9 ed il 10 dicembre).

Prosegue anche la stagione di prosa al Teatro dell’Aquila con la prima delle tre serate a Fermo della commedia musicale Il Marchese del Grillo con Max Giusti (8 e 9 dicembre ore 21, 10 dicembre ore 17). L’attore romano domani alle 11 sarà anche all’Auditorium di Sant’Elpidio a Mare, gestito dall’Associazione Lagrù, per una chiacchierata informale sul mestiere dell’attore e non solo. Sempre domani nella Sede della Contrada Fiorenza, alle 16 inaugurazione della tana di Rudolph per scoprire come vivono le renne di Babbo Natale in attesa della magica notte, con l’organizzazione della Contrada Fiorenza.

Alle Cisterne Romane, ore 17 e 18.30, Cisterna Mater: concerto meditativo nell’antico ventre della madre terra, prenotazione obbligatoria al numero 0734.217140; al Teatro Nuovo di Capodarco, alle 17 teatro per ragazzi con il Pesciolino d’oro, al Cortile Don Ricci, ore 17 Falò alla Madonna di Loreto, con l’organizzazione delle Parrocchie dell’Unità Pastorale "Fermo Centro" in collaborazione con le Contrade San Martino e San Bartolomeo. Domenica, In Piazza del Popolo, alle 18, Valentino Alessandrini al violino, per dare il via al Natale in musica.