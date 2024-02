Neglia: "Prima o poi tornerò"

L’ultimo giorno di mercato è pura magia. Può succedere di tutto, e anche in casa Fermana è accaduto. Il grande colpo della sessione invernale è arrivato poche ore prima il gong finale con la firma di Giuseppe Giovinco. Il mercato chiudeva alle 20 ed esattamente alle 17:50 le parti hanno iniziato a scrivere il contratto per il passaggio in prestito dell’ex Catania dalla Virtus Francavilla alla Fermana. Un’operazione che però ha allontanato Samuele Neglia dai gialloblù. Infatti mentre il ds Andreatini chiudeva per il fratello d’arte, i pugliesi, per sostituirlo, avevano già fatto firmare proprio l’ex canarino. L’attaccante da settimane aveva espresso la sua forte volontà di tornare per una quarta esperienza al Recchioni. Purtroppo però le condizioni economiche non lo permettevano. A Cerignola non stava trovando molto spazio, ma negli ultimi giorni di mercato il club aveva deciso di toglierlo dal mercato e tenerlo per avere qualche alternativa in più in attacco. Scelta non sindacabile, fino a quando è saltata fuori l’opzione Asencio. L’ex Benevento e Pescara aveva firmato con il Cerignola lasciando il Potenza; perciò, i gialloblù pugliesi si erano convinti di lasciar partire Neglia in direzione Francavilla. Salvo poi non riuscire a depositare in tempo il contratto dello spagnolo e rimanendo senza punta. In fin dei conti, si può dire che la Fermana ha sbloccato il trasferimento di Neglia, ma non verso il Recchioni. Comunque il suo legame con la piazza resta immutato, tant’è che nella stessa ultima serata di calciomercato si lascia a un commento: "Purtroppo non è dipeso da me, ma prima o poi tornerò". Neglia e Fermana, nessuno li separa.

fi. ro.