Nel cantiere spunta bomba a mano inesplosa della seconda guerra mondiale

Ritrovata all’interno di un cantiere edile una bomba a mano inesplosa della seconda guerra mondiale, fatta detonare sul posto dagli artificieri. Erano circa le 10,30 di ieri quando all’interno di un cantiere che sta ristrutturando un’abitazione sita in via Selva di Montappone, i lavoratori si sono imbattuti in una bomba, immediatamente il responsabile del cantiere ha contattato sia il sindaco di Montappone Mauro Ferranti, sia i carabinieri della Stazione di Falerone che, in pochi minuti sono giunti sul posto mettendo in sicurezza l’area e facendo uscire dal cantiere i lavoratori, poi hanno richiesto l’intervento degli artificieri. Gli artificieri sono arrivati a Montappone intorno alle 14, dopo una rapida osservazione dell’ordigno, si tratta di una bomba a mano della seconda guerra mondiale della forma di un barattolo che però presentava segni di ossidazione, hanno deciso di farla brillare sul posto. L’ordigno per le sue caratteristiche e potenziale esplosivo non presentava grosse problematiche in termini di sicurezza, quindi è stata trasportata in un terreno in aperta campagna a circa un chilometro di distanza dal luogo del ritrovamento, sotterrata e fatta brillare a distanza. Un forte boato ha riecheggiato nella vallata, ma la situazione è stata risolta in pochissimo tempo e senza complicazioni. Il cantiere sarà riaperto già oggi. Il sindaco Ferranti, nell’occasione ha ricordato che nell’aprile del 2017 due bombe a mano simili furono ritrovate nel sotto tetto di un’abitazione danneggiata dal sisma.

a.c.